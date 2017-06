G7, concluso il vertice: priorità sono lavoro e crescita

La ripresa c'è ma resta moderata con il Pil ancora sotto il suo potenziale in molti Paesi: "La nostra priorità principale è sostenere la crescita, garantire adeguati livelli di vita e occupazione". Lo scrivono i leader del G7 nel comunicato finale in cui riaffermano "l'impegno a usare qualsiasi leva - fiscale e strutturale - per sostenere un'economia bilanciata". Sulla migrazione, la gestione dei flussi richiede "sforzi a livello internazionale".