Monsignor Paglia: "Oggi insieme davanti al Signore nel vostro settantesimo anniversario di nozze" - "L'intera Italia oggi è in lutto per il presidente di tutti e siamo numerosi alla celebrazione che apre a Carlo la porta del cielo". Così monsignor Vincenzo Paglia che si è rivolto a Franca Ciampi, seduta in prima fila accanto ai figli Claudio e Gabriella. "Franca tu soprattutto senti la perdita perché proprio oggi, 19 settembre, nel 1946 tu e Carlo vi eravate sposati a Bologna e questo settantesimo anniversario cade come una goccia di tenerezza che almeno un poco smorza la crudezza della morte e del distacco. Anche oggi tu e Carlo vi trovate insieme davanti all'altare del Signore", ha detto l'alto prelato.



Franca Ciampi stringe mani alla folla dopo funerali - "Ciampi sei stato l'onore della patria e della famiglia". Così un cartello esposto fuori dalla chiesa dove si sono celebrate le esequie del presidente emerito. Aiutata da figli e nipoti, la moglie dell'ex capo dello Stato si è avvicinata alla folla e ha ringraziato, stretto mani, scambiando qualche battuta con chi le diceva: "E' stato un grande presidente".



Prodi: si imponeva ma sottovoce - "E' stato un convinto europeista, una persona incredibile. Come si faceva a non avere affetto per lui? Si imponeva sottovoce ma con la convinzione delle cose che conosceva e in cui credeva. Dialogava e sentiva tutti. Gli abbiamo voluto bene". Lo ha detto l'ex premier Romano Prodi.