Friuli, la presidente Serracchiani si commuove in Aula: "Ho subito più attacchi personali di chiunque altro"

Commozione fino alle lacrime in aula del Consiglio regionale per il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani. Dopo aver ricordato gli attacchi, "tutti personali", contro di lei, ha spiegato che "non si può dire che io non abbia dedicato a questa Regione tutta me stessa: per questa Regione ho rinunciato a tutte le cose più care". Come riferisce Udine20.it, la governatrice friulana stava rispondendo agli interventi dei capigruppo sulla manovra di bilancio regionale.