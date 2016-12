1 di 13 Ansa

Ansa

Unioni civili, ddl slitta al 24 febbraio Il Pd punta su testo senza stralcio

Militanti dei diritti civili convocati in rete dal Gay Center si sono ritrovati davanti al teatro Brancaccio a Roma dove era in programma lo spettacolo di Beppe Grillo per protestare contro il dietrofront del Movimento 5 Stelle sulle unioni civili