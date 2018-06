#Fontana questo è per te. Perché, come dici, non esistono le famiglie gay. Esiste un concetto di amore che, purtroppo, ignori. E tutto ciò che si ignora, da sempre, spaventa. Stai sereno, comunque. Un giorno aprirai gli occhi o la mail o, semplicemente un giornale e capirai 😉 pic.twitter.com/7NCZaAJzAY

"Ho appena donato 10 euro ad Arcigay a nome del ministro Lorenzo Fontana. Grazie". E' diventata virale l'iniziativa di una 32enne siciliana, Simona Melani, che ha trasformato un donazione di 10 euro in un'azione politica diffusa via Twitter e Facebook e rilanciata da molti utenti, che come lei hanno donato a nome di Lorenzo Fontana, inserendo la sua email istituzionale dopo le dichiarazioni relative alle sue posizioni pro famiglia tradizionale e quindi anti gay. "Anche l'Arcigay ha appena scritto che stanno arrivando molte donazioni", afferma a Tgcom24 l'autrice dell'iniziativa. "Sono tantissime le persone che hanno apprezzato il mio gesto, che mi hanno sostenuta effettuando anche loro una donazione di 'protesta'", spiega. In realtà c'è stato anche chi ha contestato l'iniziativa "chiedendomi se non fosse reato, ma - spiega - ho solo fatto una donazione con il mio pay pal e prendendo una email pubblica". "Nessun furto d'identità", quindi. "Ciò che più fa male è che l'omofobia in Italia è un problema serio e molti si sentono autorizzati a offendere altre persone sbandierando in maniera erronea il diritto di libertà di opinione", sottolinea. Il messaggio è che "proprio per questo chi assume un ruolo istituzionale dovrebbe essere più responsabile".