Forza Italia, festa a Genova per Toti Berlusconi: "La sinistra scricchiola"

"Ci troviamo di fronte a un orizzonte nuovo, a sinistra le cose scricchiolano e Renzi non è più invincibile". Lo ha detto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi in una telefonata durante la festa del centrodestra per la vittoria di Giovanni Toti alle elezioni regionali in Liguria. "Da parte nostra - ha detto Berlusconi - c'è una resistenza che non credevamo più possibile. Pensavamo di non raggiungere il 10% e invece l'abbiamo raggiunto e superato".

"Non sono gli italiani di sinistra che non vanno a votare, non sono quelli arrabbiatissimi che votano Lega. Dobbiamo puntare l'attenzione verso quegli italiani che non hanno votato", ha aggiunto Berlusconi. "Andrò ogni settimana in ogni provincia d'Italia e farò una vera e propria crociata di democrazia e libertà per riuscire a togliere la rassegnazione di quel 50% di italiani che non hanno votato".