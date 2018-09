Formigoni a Tgcom24: "Sono innocente, ricorrerò in Cassazione"

"So di non aver commesso alcun reato, ricorrerò in Cassazione". A parlare ai microfoni di Tgcom24 è Roberto Formigoni. L'ex presidente della Regione Lombardia è intervenuto dopo che la corte d'Appello ha inasprito la pena di primo grado condannandolo a 7 anni e 6 mesi nell'ambito del processo San Raffaele-Maugeri. "Sono innocente, non mi aspettavo questo aumento della pena - ha detto Formigoni - Non ho mai privilegiato gli ospedali privati, i fondi stanziati non sono stati rubati ai malati come ha detto qualcuno, ma sono serviti per le cure dei cittadini".