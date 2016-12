Fisco, Renzi: "Ok agli investimenti, ma tagliare le tasse è l'abc"

"Lo dico a tutti i teorici convinti che non bisogna abbassare le tasse e che bisogna fare gli investimenti. Ma se non si abbassano le tasse, quando si faranno gli investimenti concorreranno solo le aziende non italiane. Abbassare le tasse è l'abc". Lo ha detto il premier Matteo Renzi, intervenendo a Battipaglia (Salerno) nella prima tappa del suo tour in Campania. "L'Italia deve investire nel futuro e non accontentarsi del passato", ha aggiunto.