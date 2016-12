La Iena Filippo Roma ha deciso di verificare se i coniugi Lupo e Ricciardi avessero firmato i moduli a sostegno della lista all'epoca dei fatti, per poi appurare l'autenticità delle loro firme. L'inviato è venuto in possesso del foglio numero 208 dei moduli con le firme dei Cinque Stelle.



Dopo aver accertato che la firma numero 1 e la numero 9 corrispondevano, rispettivamente, a quelle della Lupo e di Ricciardi e averne verificato l'autenticità confrontandole con le firme sui loro curriculum vitae e sulle loro autocertificazioni pubblicate sul sito Sicilia Cinque Stelle, Filippo Roma si è chiesto: anche le altre firme su quello stesso modulo, tra quelle della Lupo e del marito, sono anch'esse autentiche?



Al riguardo, però, la Iena ha raccolto una testimonianza che fa emergere alcuni dubbi. Tra la firma dell'onorevole Lupo e la firma di suo marito ci sono le firme di Di Blasi Paolo e di due donne, tutti residenti nello stesso stabile dell'onorevole Lupo. Il primo, infatti, risulta essere il portiere del condominio in cui abita la deputata nazionale del M5S. Le due donne, invece, sono la moglie e la figlia dell'uomo.



"Quella firma no, non è la mia. Forse neanche quella di mia figlia è questa". A parlare è proprio il portinaio della deputata pentastellata. "Questa no... qui manca la S... chi me l'ha fatta?", afferma Di Blasi. "No, no, no - ripete - forse neanche quella di mia figlia è questa". E quella di sua moglie? "Non è sua dice, perché la 'p' non la fa così".