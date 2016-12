Fini: ringrazio Berlusconi e Bertolaso, così alternativa a sinistra

"Silvio Berlusconi e Guido Bertolaso vanno ringraziati per aver reso possibile a Roma una alternativa alla sinistra che non sia né populista né demagogica". Lo ha detto l'ex leader di An, Gianfranco Fini. "Sono certo che saranno tanti gli elettori che si riconoscevano in Alleanza Nazionale a votare per Alfio Marchini", ha aggiunto l'ex presidente della Camera.