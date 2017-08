Ferrovie, Delrio: 640 milioni per rinnovo dei treni regionali

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, ha firmato il decreto di riparto ed erogazione delle risorse sul rinnovo del materiale rotabile ferroviario per servizi di trasporto regionale. Stanziati 640 milioni di euro complessivi per il quadriennio 2019-2022. A queste cifre occorre aggiungere 426 milioni di euro di cofinanziamento regionale, per un totale di 1 miliardo e 66 milioni. Lo si legge in una nota del ministero.