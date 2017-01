Farage: il progetto Ue sta morendo | Per il presidente del Parlamento dico Tajani

Il fondatore dell'Ukip Nigel Farage si dice "assolutamente" d'accordo con Donald Trump, secondo cui altri Paesi dopo la Brexit usciranno dall'Ue. "Questo progetto è finito, sta morendo", ha detto a margine della plenaria a Strasburgo. Per quanto riguarda il voto per il nuovo presidente del Parlamento europeo "per gli euroscettici è una scelta molto difficile", dice Farage, "ma credo che Tajani abbia dimostrato di essere un po' più pragmatico".