Emergenza rifiuti, New York Times: la "sporca metafora" di Roma

Per la seconda volta nel giro di due anni, il New York Times dedica un editoriale ("La sporca metafora di Roma") alla Capitale e ai suoi problemi, a partire dai rifiuti . "Sono passati quasi 11 mesi", scrive il giornalista Frank Bruni riferendosi all'elezione a sindaco di Raggi e ancora "non ha fatto nulla". Ma non c'è solo la spazzatura: nell'editoriale si mettono sotto accusa anche i trasporti irregolari e gli ambulanti senza licenza.

"A Roma ci sono rifiuti quasi ovunque e i politici continuano a promettere - e falliscono - di tenere il problema sotto controllo", scrive Bruni. "Non sono solo i rifiuti. E' la profusione di venditori ambulanti senza licenza nelle strade. Gli irregolari trasporti pubblici. La corsa a ostacolo delle auto parcheggiate dove non dovrebbero essere parcheggiate".



La contraddizione - Alcuni grandi monumenti (dal Colosseo alla Scalinata di Trinità dei Monti o alla Fontana di Trevi) vengono restaurati grazie a fondi privati, sottolinea l'editorialista che punta l'indice contro l'amministrazione pubblica e i suoi fallimenti. Il giornalista americano nella sua analisi si fa aiutare anche da Massimiliano Tonelli, uno dei fondatori del sito "Roma fa schifo", che quotidianamente denuncia sprechi e disservizi. Per Tonelli Roma è in "una situazione tragica, con nessun altra capitale europea in condizioni simili".