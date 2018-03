Elezioni, M5s in Sicilia ha più seggi che candidati

Così, nel M5S, emerge il rebus dello scorrimento. La lista, che per legge non poteva superare 4 nomi, è troppo breve rispetto ai seggi realmente ottenuti dai grillini. Ma secondo i giuristi a questo punto si andrebbe a cercare in altri collegi.



I nodi da sciogliere sono ad esempio nel collegio proporzionale di Messina ed Enna dove Alessio Villarosa e Francesco D'Uva hanno vinto le rispettive sfide dell'uninominale, e dunque opteranno ovviamente per quel seggio. Alle loro spalle, però, c'è un solo nome, quello di Antonella Papiro: data per certa l'elezione di quest'ultima, il secondo parlamentare che a M5S spetta scatterebbe in un altro collegio.



Situazione analoga a Catania, Giulia Grillo e Simona Suriano hanno vinto nella quota maggioritaria, e visto che i seggi ottenuti al proporzionale sono 3 alle loro spalle resta solo Luciano Cantone. Lo stesso ritornello anche a Siracusa-Ragusa, Marialucia Lorefice e Maria Marzana si trovano alle spalle il solo Filippo Scerra, per la Camera e in Sicilia orientale per il Senato, Nunzia Catalfo non può lasciare il seggio a una "riserva" perché M5S ha eletto tutti i candidati.