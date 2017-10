Elezioni in Giappone, seggi aperti: si rinnova la Camera bassa

Aperti alle 7, in Giappone, i seggi per il rinnovo della Camera bassa del Parlamento. Sono 1.180 i candidati per i 465 seggi appartenenti ai 97 distretti elettorali, distribuiti in 19 prefetture a livello nazionale. In base alla legge elettorale aggiornata nel mese di luglio, 289 parlamentari saranno eletti in collegi uninominali e i rimanenti 176 con un sistema proporzionale negli undici collegi plurinominali.