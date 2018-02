Elezioni, allarme di Juncker sull'Italia: "Prepariamoci a governo non operativo" | Gentiloni: "Stia tranquillo"

22 febbraio 2018 18:49 Elezioni, allarme di Juncker sullʼItalia: "Prepariamoci a governo non operativo" | Gentiloni: "Stia tranquillo" Il presidente della Commissione Ue manifesta la sua preoccupazione per lʼesito delle consultazioni, ma poi fa marcia indietro: "Sono fiducioso che il nuovo esecutivo sarà centrale in Europa"

Da Bruxelles arriva l'allarme sul risultato delle elezioni in Italia: Jean-Claude Juncker manifesta la sua preoccupazione "per l'esito delle consultazioni" spiegando che "dobbiamo prepararci allo scenario peggiore, cioè un governo non operativo in Italia". Il presidente della Commissione Ue poi però fa marcia indietro e afferma: "Sono fiducioso che avremo un esecutivo che assicurerà che l'Italia rimanga un attore centrale in Europa".

Juncker ha sottolineato il fatto che "le elezioni sono un'occasione di democrazia. E questo si applica anche all'Italia, un Paese a cui mi sento molto vicino. Il 4 marzo gli italiani si recheranno alle urne ed esprimeranno il loro voto".



Oltre alle elezioni italiane del 4 marzo, il presidente della Commissione Ue ha ricordato anche il referendum Spd per la ratifica del "contratto di coalizione" con Angela Merkel, dicendo però di essere più preoccupato per l'esito delle consultazioni del nostro Paese rispetto al risultato della votazione in Germania.



Juncker ha poi citato tra i fattori di instabilità anche il governo di minoranza in Spagna, con i socialisti "sempre più deboli". Il presidente della Commissione Ue ha parlato delle prospettive sulle prossime settimane dell'Europa ad un evento organizzato dal think tank Ceps, rispondendo a una domanda dell'ex commissario alla Concorrenza Joaquin Almunia. "Quando si tratta di Europa mi impedisco di avere illusioni - ha detto - perché tutte le volte che ce le ho le perdo subito, quindi non c'è da essere troppo ottimisti".