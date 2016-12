Divorzio breve, ok dal Senato al ddl

13:00 - Ok del Senato al ddl sul divorzio breve. Il provvedimento è stato approvato con 228 voti favorevoli, 11 contrari e 11 astenuti. Ora il testo passerà in terza lettura alla Camera. Il provvedimento prevede una diminuzione dei tempi tra separazione e divorzio, che scenderebbero dagli attuali tre anni a sei mesi, nel caso in cui la decisione sia consensuale e non ci siano figli minorenni o gravi portatori di handicap.

D'Alessandro (Fi): "Ora tempi brevissimi alla Camera" - L'approvazione da parte del Senato del divorzio breve rappresenta una splendida notizia. Auspichiamo che la Camera dei deputati sappia approvare definitivamente la legge in tempi brevissimi", afferma il deputato di Forza Italia, Luca d'Alessandro, segretario della commissione Giustizia alla Camera.



Ferranti (Pd): "Legge doverosa in linea con i tempi" - "Dopo tanti tentativi andati a vuoto nelle scorse legislature, stavolta siamo vicini al traguardo. E' una legge doverosa in linea con i tempi e con gli altri Paesi, è un passo avanti di civiltà giuridica e sociale", afferma Donatella Ferranti, presidente della commissione Giustizia alla Camera.



Valente (Pd): "Ora stessa determinazione alla Camera" - "Felice per l'approvazione in Senato del testo sul cosiddetto divorzio breve. E' una norma di civiltà che il nostro Paese aspettava dal 2003. Personalmente avrei preferito che nel testo approvato non si rinunciasse al divorzio diretto ma se il rischio era quello di non portare a casa questo importante risultato, per adesso va bene così". Lo dichiara Valeria Valente, deputata del Partito Democratico e presidente del Comitato Pari Opportunità della Camera.