Diffamò Kyenge, ok all'autorizzazione a procedere contro Calderoli

Il Senato ha dato il via libera all'autorizzazione a procedere contro Roberto Calderoli per diffamazione nei confronti dell'ex ministro Cecile Kyenge. I sì sono stati 126, i no 116 no, 10 gli astenuti. Respinta invece la richiesta per quanto riguarda l'accusa di istigazione all'odio razziale. Nel 2013 l'esponente leghista disse dell'allora ministro: "Quando la vedo penso a un orango". Poi accusò il padre della Kyenge di avergli fatto una macumba.