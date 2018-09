Di Maio: reddito di cittadinanza con deficit e pace fiscale minima

Pensioni e reddito di cittadinanza, "esclusi gli stranieri, facendo deficit", e pace fiscale per le "persone in difficoltà". Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio, sottolineando inoltre come per il M5s "il condono fino a un milione di euro" sia "inaccettabile. I furbi non vanno premiati, e infatti a fine settembre nel decreto fiscale verrà previsto il carcere per chi evade".