Di Maio: "In dl urgenze cassa integrazione per cessazione attività"

"La cassa integrazione per cessazione di attività la reintroduciamo nel decreto urgenze". Lo ha affermato il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, sottolineando che "le storture del Jobs act le sistemeremo e cominceremo a dare risposte a quei 189mila lavoratori che rischiano di rimanere in mezzo alla strada per la scadenza degli ammortizzatori sociali".