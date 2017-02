Democratici e progressisti, deputati Pd: "Hanno copiato il nome, non lo usino"

"La lista Democratici e progressisti non è altra cosa rispetto al Pd come vorrebbero rivendicare Speranza e co., sognavano di nascere originali e invece si scoprirono copie". Lo dichiarano i deputati dem Ferdinando Aiello ed Ernesto Carbone, e il consigliere regionale Giuseppe Giudiceandrea. I tre avevano già depositato alla Camera il nome e il simbolo "Democratici e progressisti" e non ne lasceranno l'uso al nuovo movimento della sinistra.