Dell'Utri dal carcere di Rebibbia: "Io prigioniero politico"

"Io sono un detenuto politico, sono un prigioniero politico". Lo ha detto Marcello Dell'Utri intervistato nel carcere di Rebibbia. "Non sono un detenuto qualsiasi - ha rimarcato l'ex senatore - sono un prigioniero politico". "Dell'Utri non è un prigioniero politico, prigionieri politici in uno Stato di diritto non esistono, non c'è nessuna rappresaglia di uno Stato democratico contro un singolo", ha commentato a breve giro il ministro Andrea Orlando.