Def, spunta ipotesi commissioni speciali per esame documento

In attesa di una maggioranza in grado di dare vita alle commissioni parlamentari spunta l'ipotesi di istituire commissioni speciali. E' una delle soluzioni che si potrebbe adottare per l'esame del "Documento di economia e finanza", che rappresenta il primo impegno per le nuove Camere. Le commissioni, una per ciascuno ramo del Parlamento, potrebbero essere istituite dopo l'elezione delle presidenze di Camera e Senato.