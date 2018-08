Decreto dignità, Martina: "Produrrà più disoccupazione e precarietà"

"In Parlamento si stanno concludendo alcuni primi atti dannosi e pericolosi per il Paese, penso al decreto sul lavoro che produrrà più disoccupazione e precarietà. Noi dobbiamo costruire l'alternativa dall'opposizione". Lo ha detto il segretario del Pd, Maurizio Martina, commentando il decreto dignità alla festa dell'Unità dell'Emilia-Romagna. "Non chiamiamolo così - ha aggiunto - perché è solo un'operazione propagandistica".