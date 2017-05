Ddl legittima difesa, lo sfogo di Saviano: "Il Pd è il partito della peggiore destra"

"Non è consentendo alle persone di armarsi e di sparare che si tutela la sicurezza dei cittadini - ha scritto Saviano sul suo profilo Facebook - è solo un'illusione e una mancia per ottenere consenso". Lo sfogo dello scrittore non si limita soltanto a criticare la legittima difesa, ma anche il decreto Minniti. E, nel post, Saviano dà spazio anche ad alternative all'"invito ai cittadini ad armarsi": "La sicurezza si ottiene con politiche sociali, con l'aumento dei controlli, non delegando alla difesa personale, cosa che lascia una tale discrezionalità da rendere pericolossima questa legge".