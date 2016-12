D'Alema: "Con Matteo Renzi sviluppo è a zero e i giovani votano M5S"

"Renzi ha governato il Paese per due anni e siamo a sviluppo zero: difficile presentarsi come l'uomo del futuro". Lo afferma Massimo D'Alema, aggiungendo: "Il premier mi ha scelto come bersaglio perché pensa che funzioni lo stesso meccanismo delle primarie". Poi l'affondo: "Dai sondaggi non risulta che la maggioranza dei giovani sostiene queste riforme costituzionali: Renzi parla a nome dei giovani ma loro votano M5s non lui".