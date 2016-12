Cuperlo: "Sì a Sel, no a scissione Pd" Civati: "Colle, il mio nome è Prodi"

12:50 - Sì a una convergenza con Sel, no a una scissione nel Pd. E' il pensiero di Gianni Cuperlo: "Penso che quello che state e stiamo facendo sia prezioso, ma vorrei dirvi che sarebbe un limite se una condizione fosse la rottura di un partito che raccoglie militanti magari delusi ma convinti che in questo partito vi sia un pezzo della loro storia", afferma l'esponente della minoranza Pd dal palco di Human Factor, manifestazione organizzata da Nichi Vendola.

Civati: "Io per Prodi" - Pippo Civati, sempre da Human Factor, lancia il nome del suo Capo dello Stato: "Io un nome ce l'ho: è Romano Prodi. Non so se lo avete mai sentito nominare. Non capisco perché il segretario del Pd Renzi non abbia mai voluto spendere una parola", afferma il deputato dissidente. Secondo Civati, sul nome del fondatore dell'Ulivo potrebbe nascere un'intesa Pd-M5S.



Doppio no ad Amato - Un candidato che non va invece giù a Civati è Giuliano Amato: "Mi sembra una proposta che guarda molto al passato". Sulla stessa lunghezza d'onda anche il senatore democratico Corradino Mineo: "Votare Amato? Difficile che il rottamatore Renzi voti Amato, il vicesegretario di Craxi. Quanto a me io vorrei altro".