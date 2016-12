Crisi, Mattarella ottimista: si vede l'uscita dalla crisi

"Questo 2 giugno presenta qualche segnale di speranza, pur nelle difficoltà quotidiane degli italiani. Si inizia a intravedere l'uscita dalla crisi". Lo afferma Sergio Mattarella in occasione della festa della Repubblica. Il Capo dello Stato dice inoltre che in Italia "occorre più coesione, serve maggiore solidarietà" tra i cittadini.

"Le discussioni, la dialettica anche acuta, sono preziose, ma le liti esasperate creano sfiducia, contribuiscono a creare sfiducia e allontanano la partecipazione dei cittadini". Il Capo dello Stato ha aggiunto: "Armonia andrebbe respirata anche in ambito internazionale. Ci sono minacce nuove, fenomeni che allarmano: terrorismo fondamentalista, ondate migratorie incontrollate, inquinamento globale. Sfide che nessun Paese può risolvere da solo. L'isolamento provoca paura. Occorre più solidarietà, una politica di ampia collaborazione".



"Abbiamo tenuto questo concerto in occasione della ricorrenza del compleanno della Repubblica, domani due giugno, in cui celebriamo il ritrovamento della libertà e della democrazia. E ricordiamo la prima occasione in cui si è esercitato il diritto di voto delle donne italiane", ha concluso Mattarella.