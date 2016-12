Crisi di governo, Berlusconi: Pd dia vita a nuovo governo per legge elettorale e poi al voto

"Abbiamo fiducia nel ruolo di garante del Capo dello Stato che vigilerà certamente su questa fase delicata con equilibrio e imparzialità. Siamo certi che il Presidente della Repubblica saprà individuare la soluzione più corretta per assicurare agli italiani in tempi brevi la possibilità di votare e di scegliere finalmente, dopo tre governi non eletti, il governo a cui intendono affidare la guida del Paese". Così il presidente di FI Silvio Berlusconi.



"Resta necessità di riforma costituzionale" - "L'esito referendario naturalmente non cancella anzi rafforza la necessità della quale abbiamo parlato tante volte nelle scorse settimane, di una diversa riforma costituzionale, una riforma condivisa e non lacerante per gli italiani". Dice ancora Silvio Berlusconi.



"La riforma della quale l'Italia ha bisogno davvero, deve comprendere - sottolinea - alcuni principi che consideriamo fondamentali:

1) Un limite costituzionale alla pressione fiscale, che nessun governo possa superare.

2) Il vincolo di mandato ai parlamentari. Non è consentito tradire il mandato degli elettori: chi non se la sente di stare nel partito in cui è stato eletto deve dimettersi.

3) Diminuzione vera del numero dei parlamentari che devono essere ridotti di più della metà: 300 deputati invece degli attuali 630 e 150 Senatori invece degli attuali 315.

4) Elezione diretta del Capo dello Stato: il massimo vertice delle istituzioni deve essere scelto dai cittadini, non dai partiti".