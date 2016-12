Consulta, trentesima fumata nera per l'elezione dei tre giudici

Trentesima fumata nera per l'elezione dei tre giudici costituzionali da parte del Parlamento, riunito in seduta comune. Nessun candidato infatti ha ottenuto il quorum richiesto. A questo punto si voterà per la Consulta a oltranza. I presidenti del Senato e della Camera, Pietro Grasso e Laura Boldrini, hanno stabilito che da martedì si procederà con convocazioni quotidiane. "L'inconcludenza logora la dignità del Parlamento", ha affemato la Boldrini.

I votanti sono stati 632. In 110 hanno votato per Franco Modugno, in 26 per Gaetano Piepoli e in 16 per Francesco Paolo Sisto. Le schede bianche sono state 444, le nulle 22 mentre 37 voti sono andati dispersi.



M5S: "Pd fa di tutto per evitare accordo con noi" - "Noi abbiamo chiesto che venisse tolto il nome di Sisto, ma il Pd ancora non lo ha fatto ufficialmente; così un accordo con il Pd è impossibile". Lo ha detto Danilo Toninelli, di M5s, parlando con i giornalisti a Montecitorio a proposito dell'elezione dei tre giudici costituzionali.