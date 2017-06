Comunali, cade l'ex Stalingrado d'Italia: Sesto San Giovanni va al centrodestra

L'elezione di Di Stefano è arrivata al termine di una campagna elettorale molto accesa e caratterizzata dalla contrapposizione sul tema della moschea, la cui realizzazione è prevista in via Bernardino Luini. Il risultato del ballottaggio ha quindi ribaltato quello del primo turno, dove la Chittò aveva ottenuto 9.417 voti e il nuovo primo cittadino 7.933; decisivo per l'esito finale l'alleanza tra il centrodestra e la lista civica di Giampaolo Caponi, che l'11 giugno aveva ricevuto 7.372 preferenze.