Comunali, al voto in 75 città: chiusi i seggi, al via lo scrutinio

Chiusi i seggi nelle 75 città in cui si vota per i ballottaggi per le elezioni comunali . Alle 19 l'affluenza è stata del 33,38% in 67 dei 75 comuni. Al primo turno l'affluenza era stata del 42,82%. Negli otto comuni siciliani interessati dal voto l'affluenza alle 19 è stata del 17,3%%, in calo di 25,45 punti rispetto al primo turno. Sono stati 2 milioni e 793mila gli elettori chiamati alle urne.

Ecco le sfide principali:



Sondrio - Marco Scaramellini (cd) al 46,8% sfiderà Nicola Giugni (cs) al 36,1%.



Imperia - Sfida fratricida tutta interna al centrodestra a Imperia, dove l'ex ministro del governo Berlusconi Claudio Scajola, che si presenta con una lista civica, arrivato al 35,3% se la vedrà col suo ex delfino Luca Lanteri (cd) al 28,7%.



Massa - Qui il ballottaggio si svolgerà tra le stesse coalizioni che avevano sostenuto i due candidati al primo turno: Pd, Mdp e cinque liste civiche per Alessandro Volpi e Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e una lista civica per Francesco Persiani. Una "battaglia" che vede il sindaco uscente del Pd Volpi, docente universitario, partire in testa: al primo turno ha ottenuto il 33,94% delle preferenze, mentre Persiani, avvocato, presidente della Camera penale si era fermato al 28,18%.



Siena - Sarà una sfida all'ultimo voto: centrosinistra da una parte e centrodestra dall'altra, il sindaco uscente Bruno Valentini contro Luigi De Mossi, giunti al ballottaggio dopo aver vinto il primo turno tra 9 candidati con il 27,4% e il 24,2%.



Pisa - Michele Conti (cd) al 33,4% sfiderà Andrea Serfogli (cs) al 32,3%.



Ancona - Nell' unico capoluogo di regione dove si va al ballottaggio, la sfida è tra la prima cittadina uscente Pd Valeria Mancinelli, sostenuta dal centrosinistra (48% al primo turno) e il candidato civico sostenuto dal centrodestra Stefano Tombolini (28,4%). Una sfida che ha tutto il sapore di un test politico, dopo il voto del 4 marzo, che ha visto l'avanzata travolgente di M5s in tutte le Marche e l'affermazione della Lega e in vista delle regionali del 2020.



Terni - Sfida tra Leonardo Latini della Lega al 49,2% appoggiato da Fi e Fdi e Thomas De Luca (M5S) al 25%.



Viterbo - Giovanni Maria Arena (cd) al 40,2 al primo turno sfiderà Chiara Frontini (civica) al 17,6%.



Avellino - Nello Pizza (cs) al 42,9% sfidera' Vincenzo Ciampi (M5S) 20,2%.



Brindisi - Roberto Cavalera (cd) al 34,7% correrà contro Riccardo Rossi 23,5 (cs).



Teramo - Giandonato Morra (cd) al 34,6%, che ha incassato, tra le polemiche, l'endorsement di Giovanni Cavallari (che ha preso con la sua civica il 10,24%) se la vedrà con Gianguido D'Alberto (cs) 21,1%.



Siracusa - E' contrassegnato dallo strappo in casa "Diventerà bellissima", il movimento del governatore della Sicilia Nello Musumeci, il ballottaggio tra Paolo Ezechia Reale (37% al primo turno), sostenuto da gran parte del centrodestra, e Francesco Italia (19,55%), ex vice sindaco nella giunta del renziano uscente Giancarlo Garozzo, che spera di riunire il Pd, che al primo turno ha appoggiato Fabio Moschella, non andato oltre il 13,11%. A tenere la coalizione di Reale col fiato sospeso e' l'ex finiano Fabio Granata che sosterrà Italia.



Ragusa - Antonio Tringali (M5S) al 22,7% se la vedrà con Giuseppe Cassì (cd) al 20,8% al primo turno.



Messina - Dino Bramanti (Cd) al 28,2% affronterà Cateno De Luca (civico) al 19,8%, le cui sei liste non hanno eletto alcun consigliere comunale perchè non hanno raggiunto il quorum del 5%.