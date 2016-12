Comunali: a Milano testa a testa Sala-Parisi, a Roma la Raggi sempre in vantaggio

E' testa a testa a Milano tra Giuseppe Sala e Stefano Parisi. Il candidato del Centrosinistra è al 37,2%, mentre lo sfidante del Centrodestra è al 36,4%: sono questi i dati del sondaggio Tecnè per Tgcom24. Rispetto alla scorsa settimana, Sala perde lo 0,3%, Parisi invece lo 0,6%. In crescita Corrado del M5s, che passa dal 18,2% al 18,6%. In caso di ballottaggio, il candidato del Centrosinistra sarebbe in leggero vantaggio su quello del Centrodestra: Sala avrebbe infatti una percentuale di voti del 50,6%, Parisi il 49,4%.

A Roma è sempre in testa Virginia Raggi con il 29,9%. A seguire Roberto Giachetti con il 24%, Giorgia Meloni con il 19% e Alfio Marchini con il 17.4%. Rispetto al precedente sondaggio, il candidato sindaco del Pd perde il 3,1%. In caso di eventuale ballottaggio, la Raggi sarebbe sempre in vantaggio: in una ipotetica sfida con Giachetti, la candidata pentastellata guadagnerebbe il 57,2% di preferenze (perdendo lo 2,2% rispetto alla scorsa settimana), mentre il candidato del Pd il 42,8% di voti (guadagnando il 2,2%). Qualora invece il ballottaggio fosse tra la Raggi e Marchini, la prima sarebbe in testa con il 54,1% (guadagnando lo 0,7% rispetto al precdente sondaggio), il secondo sarebbe invece al 45,9% (perdendo lo 0,7%). In caso di ballottaggio tra la Raggi e la Meloni, la candidata del M5s avrebbe una percentuale di voti del 54,8% (lo 0,4% in più rispetto all'11 maggio), contro il 45,2% della Meloni (lo 0,4% in meno).