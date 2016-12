Colle, Grillo a Renzi: "Fuori i nomi" "Rifiutate nostra rosa, dateci la vostra"

10:05 - "Chiediamo a Renzi prima che inizino le votazioni la rosa dei nomi che si appresta a presentare per proporla ai nostri iscritti in Rete e farla votare" così Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio sul blog dove aggiungono: i nomi che avrebbe fatto il M5S sarebbero stati tutti scartati come lo furono nel 2013".

"Toc toc Renzi batti un colpo di democrazia" si legge sul blog che lamenta: "Le opposizioni non esistono in questo disegno" di nomina del presidente della Repubblica solo da parte del "duo Berlusconi/Renzi". "E' un baratto, un mini comitato d'affari, un suk. Le opposizioni sono chiamate in causa dal magnifico duo solo per ricattarsi a vicenda, se serve, e spuntare qualcosa come è successo per il voto della legge elettorale".



Non solo, "un presidente scelto dal Nazareno sarà "scelto da un condannato in via definitiva che in cambio riceverà la grazia attraverso la legge della delega fiscale e l'assicurazione che la sua concessione per le frequenze nazionali non verrà toccata. Le opposizioni non esistono in questo disegno".



Grillo e Casaleggio: "Non decida Renzusconi" - "Siamo arrivati alla vigilia delle votazioni per la presidenza della Repubblica e solo una cosa è certa: i nomi dei pretendenti saranno decisi da due persone che discuteranno nel chiuso di una stanza candidature e vantaggi, anche e soprattutto personali", scrivono Grillo e Casaleggio sul blog dove aggiungono: questa "è la negazione della democrazia. Il duo Berlusconi/Renzi in attesa di fondare ufficialmente il partito unico della nazione detterà ai suoi nominati i nomi da votare dai quali uscirà un presidente del Nazareno".