Carceri, ministro Orlando: Papa mi ha domandato condizione detenuti

"Mi ha chiamato il Papa per chiedere le condizioni dei detenuti nelle nostre carceri. Non mi ha chiesto a quale cultura politica appartengo, ma se i bambini possono vedere i genitori, come funzionano gli orari di visita, è così via. E ho capito che la parola misericordia e l'altra faccia della medaglia della parola dignità". Lo ha detto a Sinistradem il ministro della Giustizia e candidato al congresso Pd Andrea Orlando.