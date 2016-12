Carceri, Mattarella: "Sviluppare un sistema di pene alternative"

"La rieducazione, che la nostra Costituzione prescrive, non è un percorso facile. Lo Stato deve impegnarsi per la sua parte, moltiplicando le occasioni per la formazione, per il reinserimento sociale, e sviluppando un sistema di pene alternative". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un videomessaggio ai detenuti di Poggioreale, a Napoli. "Il carcere non è, e non deve mai essere, il luogo dove viene negata la speranza".