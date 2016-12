Campidoglio, Grillo-Raggi: "E' stato trovato un ordigno in casa di un collaboratore della giunta M5s"

Secondo quanto si apprende, destinatario dell'ordigno, è un collaboratore del vicesindaco Daniele Frongia. "Nessuno deve restare indietro, nessuno deve rimanere solo. Lo abbiamo detto sempre e lo diciamo con più forza oggi perché uno di noi, un cittadino, un collaboratore della giunta M5S di Roma, è stato oggetto di una minaccia inaccettabile in un Paese civile", scrivono Grillo e Raggi.



"Le indagini sono in corso e non vogliamo disturbare chi se ne sta occupando in queste ore. Siamo pronti a collaborare con le forze dell'ordine e chiediamo al ministero dell'Interno di intervenire quanto prima. Intanto, però, non dobbiamo lasciarci spaventare. Dobbiamo fare quadrato attorno a chi di noi viene attaccato", conclude il post, "perché siamo una comunità unita che affronta i problemi insieme. Nessuno deve essere lasciato solo. Questo è il momento di dimostrarlo. I cittadini ci stiano vicino".



Un piccolo involucro da cui fuoriuscivano fili e con dentro tre batterie chiuse, ma senza polvere esplosiva. E' quanto sarebbe stato trovato sotto l'abitazione del collaboratore. L'uomo è un attivista del M5S da lungo tempo e non si occupa di un settore in particolare. Dunque, tra le ipotesi investigative, ci sarebbe anche quella di un avvertimento indiretto, ovvero non necessariamente diretto al collaboratore del vicesindaco. L'innesco è stato lasciato davanti l'ingresso dell'abitazione dove l'uomo, che sarebbe molto spaventato, vive con la sua famiglia. Sull'episodio avvenuto nei giorni scorsi indaga la Digos. Per venerdì è prevista una prima relazione degli investigatori sul tavolo degli inquirenti di Piazzale Clodio.