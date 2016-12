Gentiloni: "Uscire significa uscire, dare seguito a decisione" - "L'Italia, che come tutti sanno, avrebbe di gran lunga preferito un esito diverso, rispetta la decisione. Ma uscire significa uscire. Certamente la Gran Bretagna resterà nostra amica e alleata nella Nato ma la decisione di uscire dall'Ue è stata presa e ad essa bisogna dare seguito". Lo ha detto il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni commentando l'exit del referendum britannico.



Prodi: Poveri hanno votato contro Ue - "L'esito del referendum britannico è indubbiamente clamoroso ma io oggi dico: calma e gesso. La riflessione importante da fare è che le classi abbienti hanno votato per il 'remain' e le classi povere invece per il 'leave'. Nel mondo, non solo in Inghilterra, le proteste si stanno condensando nei ceti che soffrono per la globalizzazione e l'Europa è vista come una parte di questo processo". Lo ha detto Romano Prodi, ex presidente del Consiglio ed ex presidente della Commissione Europea. "Stiamo attuando una politica economica non inclusiva - ha aggiunto - e questo dà linfa ai partiti populisti, che infatti stanno facendo proseliti in Italia, Francia, Spagna, nella stessa Germania".



Napolitano: Forze politiche siano responsabili non prevalga vuoto - "Faccio un appello affinché tutte le forze sociali e politiche e le persone di responsabilità ripensino i propri atteggiamenti e ne assumano tali da rafforzare le istituzioni, perché non prevalga il vuoto. Ora occorre il massimo autocontrollo anche a livello di cittadini e di persone che hanno responsabilità comuni". Così il presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano.