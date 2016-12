Berlusconi: "Unisco i moderati e torno a vincere. Basta tasse sulla casa"

Berlusconi illustra i suoi programmi per l'immediato futuro: "Vogliamo costruire un nuovo centrodestra vero, vincente", ma in questo soggetto politico prosegue "dobbiamo lavorare tutti insieme, senza divisioni". Il primo obiettivo del numero uno di Fi sono le elezioni regionali: "Forza Italia sta cercando di ricostruire il centrodestra a partire dalle regionali - ha spiegato Berlusconi - ma guardando sempre al governo del paese".



Il presidente di FI ha poi smentito le voci di scioglimento del partito: "Qualcuno ha fatto circolare nei giorni passati ipotesi di scioglimento di Forza Italia: non sanno chi sono o fanno finta di non conoscermi. Ho la responsabilità nei confronti di milioni di persone che hanno creduto in me". Anche su un tema che sta a cuore a molti italiani, la casa. "Avevamo abrogato la tassa di successione e abrogheremo ogni imposta sulla casa quando riavremo la maggioranza. Questa sinistra vuole fare una patrimoniale da 400 miliardi che colpisce tutti i proprietari di casa, tutte le persone che con il lavoro sono riuscite a mettere da parte qualcosa per i loro figli".



Le proposte dei giorni scorsi? Spesso travisate ha spiegato Berlusconi. "La famiglia tradizionale, quella fondata sul matrimonio, è sempre la base della nostra società e dei nostri valori. Ho solo voluto ricordare che in molti paesi europei dalla Germania alla Gran Bretagna i partiti conservatori hanno saputo affrontare con serietà la questione delle Unioni civili senza abdicare ai loro valori cristiani".



Precisazioni anche sulla cittadinanza. "Già oggi - ha detto - esistono leggi che danno la cittadinanza a chi è nato e cresciuto nel nostro Paese al compimento della maggiore età. Io ho aggiunto che occorre un ciclo completo di studi, padronanza della nostra lingua accettazione delle regole di vita e conoscenza storia. Non mi pare che così si regali la cittadinanza a chiunque, è un onore che deve essere meritato".



Niente patti con la sinistra - "Le nostre proposte non sono argomenti di accordo con la sinistra, ma una sfida a un governo che non trova soluzioni. Noi siamo all'opposizione, non condividiamo questa Finanziaria, siamo contro chi con una mano dà 80 euro e con l'altra tartassa case e capannoni". Ncd? "L'abbiamo esclusa dalle nostre alleanze per le regionali - ha detto - a parole dice di essere in nostra metà campo, ma in realtà fa la stampella al governo".



Toti: "Nel Pd si contestano tra loro" - "Il Pd in piazza contesta il governo. Renzi alla Leopoda5 contesta la piazza. E poi ci stupiamo che l'Europa ci guarda strano. #igufisonoloro". Così su Twitter l'eurodeputato e consigliere politico di Forza Italia, Giovanni Toti, commenta la giornata che vede la Cgil in piazza a Roma e il premier a Firenze per la Leopolda.