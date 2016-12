Berlusconi: Sicilia fondamentale

"La Sicilia è fondamentale per far risorgere l'Italia e serve un programma duro per risuscitare questa splendida isola: nel 2017 dobbiamo strappare alla sinistra le grandi città e la Regione e io sarò al vostro fianco". Lo ha affermato Silvio Berlusconi concludendo la manifestazione a Palermo dove ha parlato per poco più di un'ora nel teatro Politeama.