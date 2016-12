Berlusconi prepara la rifondazione di FI ma Fitto tira dritto:azzerare cariche

20:56 - "Faremo il prossimo comitato di presidenza per raccoglier le idee su come rifondare Forza Italia". Lo ha detto Silvio Berlusconi in un passaggio del suo intervento al comitato di Fi. Tornando a parlare del Patto del Nazareno, Berlusconi ha poi chiarito: "Sono assolutamente convinto della bontà del Patto. Voglio ringraziare pubblicamente Denis Verdini per quello che ha fatto".

Sulla figura di Salvini come "attaccante" del centrodestra, Berlusconi ha voluto precisare: "Le mie parole sono state strumentalizzate, ho detto che Salvini è un potenziale leader, ma non che sarà lui". Berlusconi ha così smorzato i malumori interni dopo quella che ieri era sembrata molti una vera e propria investitura del leader del Carroccio.



Fitto: "Azzerare subito le cariche" - "Ritengo sia doveroso un azzeramento delle cariche per mettere in campo un sistema di elezione della nostra classe dirigente che sia un sistema dal basso". Lo ha detto Raffaele Fitto uscendo da Palazzo Grazioli al termine del Comitato di presidente di Fi. Con il "dissidente" Fitto, è previsto per giovedì un pranzo di lavoro con Berlusconi. "Le nostre proposte e le nostre valutazione restano sul tavolo" inclusa quella della "necessità che questo governo sia un'opposizione netta, seria, credibile e alternativa", ha aggiunto Fitto. "Vedremo i passi che faremo, ma la nostra posizione sono convinto sia condivisa da tantissimi colleghi".



Romani: procedere a riorganizzazione territoriale - "Dobbiamo riempire di contenuti la nostra opposizione in modo che sia più chiara anche alla pubblica opinione e abbiamo detto che bisogna procedere ad una riorganizzazione del partito a livello territoriale" anche alla luce del risultato delle Regionali. Così Paolo Romani al termine del comitato di Presidenza di FI.