Berlusconi: "Mai con Renzi, bene Salvini: Centrodestra unito vince"

"Nessun accordo con Renzi. Non sarà necessario se il Centrodestra resterà unito". A Tgcom24 Silvio Berlusconi esclude categoricamente un accordo con il Pd. Tra i possibili alleati di Forza Italia invece c'è la Lega: "Salvini usa un linguaggio provocatorio in tv, ma è di buon senso e il rapporto tra noi è cordiale. Si potrà lavorare molto bene". Solo su un punto non c'è ancora intesa: "Noi diciamo teniamo l'euro, ma dobbiamo tornare a stampare moneta".