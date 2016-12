Berlusconi: io in piazza per dovere

16:52 - "Non posso più astenermi dal tornare in piazza per dire come stanno le cose". Lo afferma Silvio Berlusconi, a Milano, per il "No Tax Day". "L'Italia a oggi non è ancora governabile, noi abbiamo gettato le basi ma poi ci hanno impedito di continuare", ha aggiunto il leader di Forza Italia, ribadendo che la migliore scelta per il Paese è il bipolarismo, "un sistema che sostituendo il frazionamento dei partiti garantisce la governabilità".