Berlusconi: "Il centrodestra resti unito, tornerà la lira"

Con il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, "non c'è nessuna concorrenza, abbiamo un programma comune che è stato approvato integralmente". Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, alla manifestazione "Primavera Azzurra" a Milano. "Un centrodestra non unito sarebbe da irresponsabili anche perché abbiamo il dovere di vincere le elezioni e governare questo Paese", ha aggiunto. E sulla lira: "Tornerà come seconda moneta".