Berlusconi: "I Cinquestelle sono più pericolosi dei comunisti del '94"

"Si figuri che non ho mai fatto lavorare Grillo nelle mie tv perché voleva sempre essere pagato in nero - continua Berlusconi in un'intervista a Il Giornale -. Possiamo consegnare il Paese a questa gente qua? L'Italia sta correndo un grave pericolo per la democrazia e il nostro dovere è quello di impedirlo".



"Centrodestra unito supererà il 40%" - Quanto alle elezioni politiche, Berlusconi si dice "certo di poter arrivare a superare il 40%" se il centrodestra si presenterà unito: "Non ci sono dubbi al riguardo, di nessun tipo, siamo d'accordo tutti, assolutamente indispensabile. Ho presentato il mio programma sia a Fratelli d'Italia, sia alla Lega".



Berlusconi annuncia poi il suo ritorno in campo. "Mi si attribuisce la capacità di aumentare di 10 punti i voti di Forza Italia, come minimo". E ricorda il 2013: "Io mi ero staccato da Forza Italia, venni richiamato prepotentemente perché, nelle mani di Verdini e Alfano, il 40% del partito era diventato l'11,7%. Con me, dopo pochi mesi di campagna elettorale, terminammo al 21,7%". "Farò una lunga campagna elettorale - assicura - con presenze costanti nelle tv e credo che i dieci punti saranno ampiamente superati".