Berlusconi: Forza Italia non è disponibile a governo larghe intese

"Forza Italia non è disponibile a sostenere un governo di larga coalizione". Lo afferma, al termine delle consultazioni, Silvio Berlusconi che ribadisce il suo no categorico a un esecutivo non eletto. Per il leader azzurro è necessaria una nuova riforma elettorale come quella proporzionale e poi si deve andare alle urne. Per questo "tocca al Pd sostenere un governo per la parte restante della legislatura, che deve essere la più breve possibile".