20:43 - Silvio Berlusconi annuncia il suo ritorno in campo per febbraio. In un messaggio video, per la chiusura della campagna elettorale della candidata di centro destra in Calabria, Wanda Ferro, ha infatti spiegato che "questo voto è importate per l'intero Paese, per dare una spinta a Fi per il ritorno in forze con il suo leader che dal 15 febbraio potrà farlo visto che ultimerò i servizi sociali".