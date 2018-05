Berlusconi: "Andremo noi al governo alla fine di questa commedia"

"Il mio convincimento è che andremo noi al governo. Alla fine di questa commedia il centrodestra presenterà il suo programma e troverà i voti che servono per diventare maggioranza". Lo ha affermato il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, aggiungendo: "Non punto sul buonsenso dei parlamentari, ma sul terrore che hanno deputati e senatori di tornare a casa. Comporremo un esecutivo sui punti programmatici da realizzare in cento giorni".