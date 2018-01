Berlusconi: anche io ho sperato in Renzi ma è stata promessa mancata

"Renzi è stata una promessa in cui molti hanno sperato, a partire dal sottoscritto, che però poi non si è concretizzata". Lo ha detto il leader di FI, Silvio Berlusconi, durante la registrazione di Quinta colonna. Parlando del programma di Centrodestra in vista delle elezioni, ha sottolineato: "La chiave di volta è l'introduzione della flat tax, che abbatte di molto le tasse e che sospingerà la crescita dell'economia creando molti posti di lavoro".