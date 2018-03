Beppe Grillo: "Salvini? Quando dice una cosa la mantiene"

Dopo Di Maio, dunque, anche il fondatore del Movimento 5 Stelle ha speso buone parole per il leader della Lega. Ai giornalisti presenti davanti all'albergo, Grillo ha inoltre affermato: "Lasciate lavorare Di Maio bene, in pace e tranquillo".



Fico: "Sono commosso, bel momento per il Paese" - "C'è un affetto delle persone che mi commuove". Lo ha detto il neo eletto presidente della Camera, Roberto Fico, scendendo dal treno alla stazione centrale di Napoli, dove nel pomeriggio ha fatto ritorno. Sceso dal treno, è stato accolto e salutato da numerosi viaggiatori, alcuni dei quali hanno voluto fare un selfie con lui. "Sono emozionatissimo", ha detto Fico che era con la sua compagna. "Non solo Napoli si aspetta tanto ma l'Italia intera". Il presidente della Camera, poi, ha proseguito: "E' un bel momento per il Paese".